Ag. Cheddira: "A fine anno valuteremo con la società il migliore futuro per Walid"

Intervistato da Stile TV, Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira, ha parlato del suo assistito: "Seguo il Lecce più attentamente da quando ci è andato Walid, quindi da gennaio - riporta TuttoNapoli.net -. Il Lecce è una squadra compatta, non crea tanto, ma Di Francesco sta facendo un ottimo lavoro perché sta rendendo questo gruppo compatto.

Il Lecce anche contro l’Inter e quindi con una big si è espressa bene e anche col Napoli sono certo che farà la sua partita. Con la Cremonese i punti valevano doppio perché era uno scontro diretto, ma ora il Lecce è atteso da Napoli, Roma e Atalanta per cui se vuole salvarsi, qualche punto deve strapparlo.

Di Napoli si è poi soffermato sul futuro del nuovo acquisto del Lecce: "Di Francesco ha allenato Cheddira già a Frosinone e sono certo che cercherà di proporre gioco anche contro le big. Cheddira è in prestito al Lecce, ma è di proprietà del Napoli, ha ancora altri anni di contratto col club azzurro. A fine anno valuteremo con la società il migliore futuro per Walid, c'è ancora tempo però per conquistare la salvezza e mettersi in mostra. Il Lecce ha un diritto di opzione per riscattarlo, ma valuteremo tutto a fine anno".