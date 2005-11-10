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Sassuolo-Fiorentina 2-4, le pagelle: Njie si accende di nuovo. Lauriente unico neroverde positivo

Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 20:41Serie A
02.11.2026 20:41Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria importante per la Fiorentina al Mapei Stadium. I viola non vincevano dall'11 settembre contro il Venezia, prima gara di Paolo Vanoli in panchina. Poi solo un successo in Coppa Italia contro il Pisa. Sassuolo nei guai e difesa da rivedere: 10 gol incassati nelle ultime 2 partite. Finisce 2-4, queste le pagelle della partita a cura di Tuttomercatoweb:

LE PAGELLE DEL SASSUOLO

(a cura di Andrea Carlino)

Turati 5,5 – Prende quattro goal su cui può poco. Attento e posizionato sulle conclusioni centrali del primo tempo, ma resta colpevolmente immobile sul piazzato a giro di Njie. Prodigioso nel deviare sopra la traversa il velenoso fendente di Mastantuono.

Walukiewicz 6 – Accompagna la manovra sulla corsia destra garantendo spinta nel primo tempo, servendo anche un cross d'oro a Esposito. Soffre maggiormente nella ripresa le transizioni avversarie. Dal 78' Cinquegrano sv.

Idzes 6 – Mantiene buona tenuta fisica nel duello con gli attaccanti viola. Salvataggio prezioso nell'intercettare la traiettoria diretta a Beto, evitando guai peggiori nel momento di massima pressione.

Candé 5 – Si fa saltare troppo facilmente da Pellegrino nell'azione del primo pareggio ospite. Concede varchi eccessivi e fatica a coordinare le scalate difensive sulle accelerazioni viola.

Doig 5,5 – Contiene con ordine le sgasate iniziali dei rivali di fascia, ma fatica a proporsi in avanti. Buca la diagonale difensiva lasciando campo libero nell'azione del poker firmato da Valdepeñas. Dal 78' Obrador sv.

Adzic 5,5 – Cerca la verticalizzazione immediata per gli attaccanti nella prima frazione di gara. Difetta tuttavia di continuità e perde la bussola quando i ritmi in mediana aumentano. Dal 58' Bowie 5,5 – Inserito per dare peso offensivo col cambio modulo, incide pochissimo.

Matic 6,5 – Geometria e classe al servizio della squadra. Disegna l'assist con uno scavetto d'autore per il provvisorio 2-2 di Laurienté e cerca l'invenzione personale chiusa soltanto da De Gea.

Sulemana 5 – Pesa l'ammonizione rimediata nel primo tempo per un intervento irruento. Frena l'impeto nei contrasti a centrocampo e perde le distanze con i compagni prima del cambio. Dal 46' Bakola 6 – Impatto discreto sul match: provvidenziale la sua chiusura a corpo morto sulla linea a negare il gol a Beto. In mezzo al campo, però, non è sempre preciso.

Berardi 5,5 – Alterna giocate di qualità a disattenzioni imperdonabili. Sbaglia il pallone sanguinoso a centrocampo che innesca il contropiede di Mastantuono, riscattandosi solo a tratti nel finale.

Esposito 6 – Lavora benissimo spalle alla porta e inventa l'assist al bacio in verticale per l'iniziale vantaggio di Laurienté. Manca tuttavia la zampata vincente da posizione favorevole. Dall'89' Kulla sv – Entra a ridosso del triplice fischio e rimedia un'ammonizione evitabile.

Laurienté 7 – Prestazione maiuscola dell'esterno francese, l'unico davvero positivo tra i neroverdi. Realizza una splendida doppietta personale scardinando la difesa viola con strappi devastanti, dribbling da terra e conclusioni di rara potenza.

Allenatore Alberto Aquilani 5 – La squadra mostra ottime trame offensive ma sbanda paurosamente in fase difensiva. Non riesce a porre rimedio all'impalpabilità della mediana nel momento chiave del secondo tempo. Dieci reti subite nelle ultime due gare, decisamente troppo. La crisi continua, servono correttivi.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

(a cura di Gaetano Mocciaro)

De Gea 5,5 - Si poteva fare qualcosa di più in occasione del gol dell'1-0 di Laurienté.

Jimenez 4,5 - Laurienté lo fa impazzire e segna due gol davanti ai suoi occhi. In ritardo in occasione dell'1-0, praticamente ridicolizzato nel 2-2.

Dragusin 5,5 - Buone chiusure alternate a qualche disimpegno non perfetto. In occasione del gol di Laurienté si fa sorprendere, come tutta la linea difensiva.

Viery 6 - Avvia spesso lui la manovra e, al netto del gol di Laurienté che sorprende tutto il reparto, non commettew grossi errori.

Joao Mario 6 - Partita da montagne russe per il portoghese che nel primo tempo soffre terribilmente Berardi. Nella ripresa cresce, prende coraggio e ci mette lo zampino in occasione del gol di Mastantuono.

Ndour 6 - Sfrutta la forza fisica per farsi valere nei contrasti, decisamente meno brillante quando c'è da avviare l'azione. Strappa la sufficienza firmando l'assist per Valdepenas.

Fagioli 5 - Paga una prima parte di gara contratta, dove fatica a trovare lo spunto e soprattutto, regala il pallone a Berardi che avvia l'azione dell'1-0 del Sassuolo. Dal 63' Oulai 6 - Prestazione onesta, gioca pulito, sbaglia poco.

Brescianini 6 - Non sempre preciso, ma si fa apprezzare per qualche ripiegamento e alla fine entra nell'azione che porta all'1-2 di Njie. Dal 78' Gonçalves 7 - Il suo ingresso in campo svolta la partita. Suo l'assist per Mastantuono e grandi meriti nel costruire l'azione che porta al gol di Valdepenas.

Mastantuono 7 - Nei momenti di maggiore difficoltà i compagni di squadra cercano sempre lui, sperando che tiri fuori il coniglio dal cilindro. Ci riesce nella ripresa con un sinistro chirurgico. La sua qualità fa tutta la differenza. Dal 90' Valdepenas 6,5 - Entra, segna e la partita finisce. What else?

Pellegrino 6,5 - Ha un conto aperto col Sassuolo: tre partite contro i neroverdi, tre gol. Fa valere la sua fisicità e la sua abilità spalle alla porta. Il gol è di livello e riaccende una squadra fino a quel momento spenta. Dal 76' Beto sv

Njie 7,5 - Poco o nulla per quasi un tempo, poi si accende e la partita della Fiorentina svolta: costruisce il pari e tira fuori dal cilindro un gran gol. Due reti e due assist nelle ultime due partite. Ispirato. Dal 63' Gnonto 6 - Non ha lo stesso impatto del suo predecessore ma non demerita.

Allenatore: Paolo Vanoli 6,5 - Prova a dare continuità alla squadra confermando l'undici visto contro l'Atalanta. Sembra una serata da dimenticare, poi la scintilla del pari di Pellegrino e cambia anche l'atteggiamento della squadra. Azzecca i cambi, Gonçalves si rivela provvidenziale.

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