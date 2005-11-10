L'Atalanta gioca e il Parma segna: Fabbian la sblocca in mischia, Dea a rincorrere
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Simone Lorini
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Oggi alle 21:28Serie A
autore Simone Lorini
02.11.2026 21:28Serie A
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Clamoroso a Bergamo: passa il Parma dopo un primo tempo quasi interamente di marca nerazzurra. L'Atalanta gioca e ci prova in ogni modo a impensierire Daffara, la squadra di Gilardino è in costante affanno ma passa a condurre grazie a un episodio. Calcio d'angolo battuto forte in mezzo da Sierro, colpisce Fabbian in modo perfetto, battendo Carnesecchi.
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