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Sassuolo, Idzes: "Prendiamo troppi gol, se continuiamo così sarà difficile"

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Antonio Parrotto
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Antonio Parrotto
Oggi alle 21:37Serie A
02.11.2026 21:37Serie A
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La conferenza stampa post Sassuolo-Fiorentina di Jay Idzes, calciatore neroverde, con tutte le sue dichiarazioni sul match
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

20.55 - Alberto Aquilani, calciatore del Sassuolo, interverrà in conferenza stampa per commentare l'esito del match con la Fiorentina, valido per la decima giornata di Serie A. Tra poco le sue dichiarazioni.

Hai lasciato questa squadra in una posizione diversa, con uno spirito diverso. Cos'è cambiato adesso?
"La mentalità è sempre uguale. Dobbiamo stare uniti. Io non ho giocato per 6 settimane, mi sono allenato nell'ultima settimana. Cosa ho visto? Non è molto diverso quello che ho visto rispetto all'inizio. Nel primo tempo secondo me abbiamo giocato bene, abbiamo preso il gol alla fine della prima frazione e non va bene. Dobbiamo capire i momenti, dove dobbiamo essere più cattivi, più stretti, e secondo me se non prendiamo questo gol alla fine del primo tempo non perdiamo. Può succedere, dopo è importante anche dopo il loro secondo gol, noi abbiamo fatto bene con il 2-2. Abbiamo avuto piccole occasioni ma prendiamo troppi gol e se continuiamo così sarà difficile. Secondo me abbiamo una buona squadra e dobbiamo continuare a lavorare".

Nel concreto, cosa si può fare per uscire da questa situazione?
"Dobbiamo capire che in Serie A, a questo livello, devi giocare come uomini. Anche oggi qualche volta abbiamo perso l'equilibrio, la Fiorentina ha fatto bene, ha fatto altri due gol, ma secondo me inizia tutto qui, dal cuore. È facile a dirlo, se vedi la nostra squadra abbiamo una grande squadra, la qualità c'è, ma dobbiamo fare di più. Io so perché ho giocato anche a Venezia, se giochi per la salvezza ogni partita è una guerra e dobbiamo capire questo".

Turati aveva detto dopo la Lazio che c'era bisogno di un confronto. Cosa vi siete detti dopo quel brutto ko?
"Dopo la partita c'era silenzio nello spogliatoio, questo significa tanto anche, perché io posso dire tante cose ma prendiamo troppi gol e dobbiamo limitare questo aspetto. In avanti siamo molto bravi, facciamo gol quasi in ogni partita, dobbiamo fare di più tutti noi, tutta ".

Tu come stai? Hai avuto diversi acciacchi quest'anno...
"Anche oggi mi sono sentito bene. Non ho fatto tanti allenamenti dall'inizio con la squadra, ho avuto l'infortunio al piede, poi il quadricipite, per me personalmente non è facile. Io sono felice quando gioco con i ragazzi, con i miei compagni, tornare con la squadra. Tutto il resto, cosa è successo, io non ho fatto tanti allenamenti, queste cose fanno parte del passato e dobbiamo guardare avanti".

21.39 - Termina la conferenza.

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