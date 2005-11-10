Roma, Gasperini: "Il Manchester è in un momento difficile, ma resta forte"

Domani alle 21.00, la Roma sarà ospito del Manchester United in Champions League all'Old Trafford. Alle 18.20 odierne, Gian Piero Gasperini presenta il match in conferenza stampa presso lo stadio dei Red Devils, al fianco di Calciatore. Diretta testuale a cura di TMW.

18.00 - A breve la conferenza stampa.

18.20 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa si aspetta da questa gara?

“Il Manchester in campionato attraverso un momento di difficoltà nei risultati ma non possiamo farci distrarre. Comunque è una squadra forte, ci sono giocatori di assoluto valore, è un ambiente caldo e difficile. Ci prepariamo come se affrontassimo il miglior Manchester”.

Cosa manca a questa Roma per raggiungere la perfezione?

“La perfezione non esiste per le grandissime squadre e neanche per noi. La nostra qualità è che cerchiamo sempre di migliorarci, conosciamo le nostre caratteristiche ma sappiamo che in alcune situazioni possiamo fare meglio”.

Siamo al "Teatro dei Sogni", il suo di sogno qual è da allenatore della Roma?

“Tutti hanno diritto a sognare. Io cerco di fare sogni realizzabili a breve, a partire da domani, in uno stadio fantastico famoso in tutto il mondo. Spero sia realizzabile”.

In questo momento, quali sono le vostre principali difficoltà?

“Se ti mancano Pellegrini, Dybala e Koné negli stessi reparti, cerchiamo di adattarci un po’ in certi momenti. Abbiamo l’alternativa di Castro con Malen, a centrocampo siamo contati. Spero sia un momento di passaggio. Abbiamo fatto queste sette partite, sul filo del rasoio. Ma abbiamo sempre avuto giocatori preparati che hanno recuperato velocemente. Mora? Sta bene, i 17 che ci sono sono tutti pronti. Dopo la sosta speriamo di ritrovare tutti. Difficile in questa settimana”.

In che modo sta gestendo Lulli? Si tratta di semplice rotazione?

“In quel reparto sta facendo molto bene anche Wesley oltre a Lulli. Molina aveva bisogno di giocare e anche Rensch ha fatto molto bene. Per loro è dispendioso, coprono tanto campo con accelerazione e velocità”.

Lei è conosciuto molto bene in Inghilterra per quello che di buono ha fatto in carriera, poi con l’Inter non è andata benissimo, Carrick invece sta vivendo un momento complicato. Da allenatore di grande club, come si cambia la situazione?

“Ogni situazione è diversa, non conosco precisamente quella del Manchester ma ha giocatori forti. Si può subire per un certo periodo, ma poi riesci a ripartire, speriamo da dopodomani. Io all’Inter sono stato davvero troppo poco, tre partite, quindi non farei quel paragone”.

18.36 - Termina la conferenza stampa.