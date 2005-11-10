Fiorentina, Pellegrino: "Il gol serviva più alla squadra che a me, avevamo bisogno di vincere"
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:22Serie A
autore Daniel Uccellieri
02.11.2026 21:22Serie A
Pellegrino dopo il successo sul Sassuolo: "Avevamo bisogno di questa vittoria, può cambiare la stagione".
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Mateo Pellegrino, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria con il Sassuolo:
"Il gol serviva più alla squadra che a me, eravamo sotto 1-0. Segnare prima della fine del primo tempo è stato importante anche per l'aspetto psicologico. Avevamo bisogno di questa vittoria, abbiamo fatto un buon lavoro di squadra, come deve essere, per portare a casa i tre punti.
Questa vittoria può cambiare la stagione? Sì, stavamo cercando questo, anche che la fortuna girasse un po' dalla nostra parte. Abbiamo fatto buone partite con Atalanta, Inter e Como. Volevamo vincere, avevamo bisogno di questo momento per la squadra".
Altre notizie Serie A
Oggi
21:45 Serie ATMW
TMWPrima della Formula 1, c'era... il pallone: quando Kimi Antonelli faceva l'attaccante
21:37 Serie ALive TMW
Live TMWSassuolo, Idzes: "Prendiamo troppi gol, se continuiamo così sarà difficile"
21:34 Serie A
Fiorentina, Njie: "Sono contento, questo è solo l'inizio. Dobbiamo uscire dal momento difficile"
21:30 Serie ALive TMW
Live TMWSassuolo, Aquilani: "Bisogna guardare in faccia la realtà e ripartire"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi