Fiorentina, Pellegrino: "Il gol serviva più alla squadra che a me, avevamo bisogno di vincere"

Mateo Pellegrino, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria con il Sassuolo:

"Il gol serviva più alla squadra che a me, eravamo sotto 1-0. Segnare prima della fine del primo tempo è stato importante anche per l'aspetto psicologico. Avevamo bisogno di questa vittoria, abbiamo fatto un buon lavoro di squadra, come deve essere, per portare a casa i tre punti.

Questa vittoria può cambiare la stagione? Sì, stavamo cercando questo, anche che la fortuna girasse un po' dalla nostra parte. Abbiamo fatto buone partite con Atalanta, Inter e Como. Volevamo vincere, avevamo bisogno di questo momento per la squadra".