L'Udinese esonera Kosta Runjaic: il comunicato del club. Ora tocca a Zanetti

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L'Udinese esonera Kosta Runjaic: il comunicato del club. Ora tocca a ZanettiUfficiale
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L’Udinese cambia. Il club friulano ha comunicato, tramite i suoi canali ufficiali, di aver sollevato Kosta Runjaic dalla guida tecnica della prima squadra.
“Le strade del tecnico e dei bianconeri si separano dopo oltre due anni puntellati da obiettivi importanti raggiunti - si legge nel comunicato stampa ufficiale -. Il club ringrazia sentitamente Kosta e i suoi collaboratori Małecki e Trukan e augura loro le migliori fortune professionali”.
Ora tocca a Zanetti
A breve i bianconeri ufficializzeranno anche l’arrivo del successore di Runjaic, già deciso: sulla panchina friulana siederà infatti Paolo Zanetti.
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