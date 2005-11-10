Frosinone, Raimondo ko: salta Nazionale e Milan. Quando può rientrare

Frosinone, Raimondo ko: salta Nazionale e Milan. Quando può rientrareTMW
La diagnosi arrivata dopo gli esami strumentali costringerà Antonio Raimondo a fermarsi per un periodo di tempo abbastanza lungo. L’attaccante del Frosinone, uscito in stampelle dalla sfida vinta contro il Torino, ha riportato una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra e dovrà osservare un periodo di stop prima di poter tornare a disposizione di Massimiliano Alvini.
Raimondo fuori almeno un mese
I tempi di recupero stimati, secondo quanto raccolto, si aggirano tra il mese e il mese e mezzo. Raimondo salterà quindi certamente le prossime tre gare di campionato contro Cagliari, Milan e Parma. Lo staff medico valuterà passo dopo passo l’evoluzione dell’infortunio e la risposta al percorso riabilitativo, già iniziato nelle scorse ore. L’obiettivo più ottimistico porta alla sfida contro l’Inter del 5 dicembre; in alternativa, il rientro potrebbe slittare alla successiva trasferta di Udine, in programma l’11 dicembre.
Per il Frosinone si tratta di un’assenza pesante sul piano offensivo, considerando il rendimento offerto fin qui dal centravanti classe 2004. All’infortunio si aggiunge anche una conseguenza sul fronte della Nazionale italiana: Raimondo era infatti in corsa per una possibile convocazione con la selezione maggiore, prospettiva che inevitabilmente viene meno per questa finestra internazionale. Il giocatore ha già iniziato il lavoro di recupero, con l’obiettivo di rientrare nel corso del mese di dicembre senza forzare i tempi.