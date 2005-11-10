L'Atalanta attacca ma conclude male, al Parma basta un tiro: è 0-1 dopo i primi 45'

Risultato sorprendente e bugiardo dopo i primi 45' di Atalanta-Parma: la Dea attacca senza soluzione di continuità accumulando occasione e sprecandone diverse con De Ketelaere, ma sono i ducali a insaccare, al primo tiro della propria partita.

Fabbian realizza il suo primo gol stagionale, decisivo un corner

Inizio furioso dell'Atalanta, che va al tiro tre volte in modo molto pericoloso nei primi 8 minuti, collezionando anche un gol annullato con Krstovic per fuorigioco millimetrico di Zappacosta, che aveva rotto la linea difensiva del Parma con un inserimento a destra. Il belga però non è quasi mai preciso e quando trova lo specchio, ci pensa Daffara a salvare il Parma, in versione ectoplasmica per almeno 35 minuti. La squadra di Gilardino è in costante affanno ma passa sorprendentemente a condurre grazie a un episodio. Calcio d'angolo battuto forte in mezzo da Sierro, colpisce Fabbian in modo perfetto, battendo Carnesecchi. L'Atalanta cerca di aumentare il forcing negli ultimi minuti, fallendo però nella propria intenzione di fare male ai gialloblù. Si va al riposo sullo 0-1.

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