Fiorentina, Njie: "Sono contento, questo è solo l'inizio. Dobbiamo uscire dal momento difficile"

Alieu Njie, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria con il Sassuolo:

"Sono veramente contento, la squadra mi spinge a migliorare anche per i tifosi. Sono contento, grazie a tutti. Ho lavorato tanto per fare questi gol, questo è solo l'inizio, non solo per me ma per tutta la squadra. Siamo in un momento difficile, dobbiamo lavorare per uscirne. Sono contento di questo gol che è servito per aiutare la squadra. Io sto bene, sono un po' stanco ma sto bene".