Fiorentina, Njie: "Sono contento, questo è solo l'inizio. Dobbiamo uscire dal momento difficile"
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 21:34Serie A
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02.11.2026 21:34Serie A
Njie dopo il successo sul Sassuolo: "Sono contento, questo è solo l'inizio. Dobbiamo lavorare per uscire dal momento difficile".
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Alieu Njie, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria con il Sassuolo:
"Sono veramente contento, la squadra mi spinge a migliorare anche per i tifosi. Sono contento, grazie a tutti. Ho lavorato tanto per fare questi gol, questo è solo l'inizio, non solo per me ma per tutta la squadra. Siamo in un momento difficile, dobbiamo lavorare per uscirne. Sono contento di questo gol che è servito per aiutare la squadra. Io sto bene, sono un po' stanco ma sto bene".
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