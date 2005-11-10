L'avventura di Volume al Barletta dura meno di un mese: risolto il contratto tra le parti

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L'avventura di Volume al Barletta dura meno di un mese: risolto il contratto tra le partiUfficiale
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Claudia Marrone
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Oggi alle 16:39Serie C
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02.11.2026 16:39Serie C
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Barletta "comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale con il Direttore Sportivo Luigi Volume.
Alla base della decisione sussistono motivi di carattere personale. Il Club augura a Luigi Volume le migliori fortune professionali nel prosieguo della sua carriera.
Nei prossimi giorni, verranno rese note le novità relative al futuro della casella dirigenziale".
Il dirigente lascia dunque il club pugliese dopo neppure un mese dal suo arrivo, considerando che era stato annunciato lo scorso 6 ottobre.
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