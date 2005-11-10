Sassuolo, Idzes: "Momento difficile, la qualità c'è, ora serve dimostrare la mentalità"

Il momento critico del Sassuolo prosegue con la quarta sconfitta consecutiva, maturata tra le mura amiche del Mapei Stadium contro la Fiorentina nello scontro salvezza valido per l'11ª giornata di Serie A, terminato 2-4.

La formazione neroverde sblocca il match nella prima frazione con Laurienté, ma subisce il pari di Pellegrino a fine primo tempo. Nella ripresa la contesa si accende: Njie firma il sorpasso viola, Laurienté risponde con la propria doppietta personale per il 2-2, prima che le reti finali di Mastantuono e Valdepeñas condannino la squadra di Alberto Aquilani.

Con 26 reti incassate in 10 gare, il Sassuolo scivola al ruolo di peggior difesa del campionato e viene agganciato a quota 8 punti proprio dai viola, mantenendo un solo margine di +3 sulla zona retrocessione.

Al termine della sfida, il difensore neroverde Jay Idzes si è presentato ai microfoni di DAZN per analizzare la prova dei suoi.

Mancavi da un mese e mezzo e sei tornato oggi dal primo minuto: ci metti la faccia e ti ringraziamo per questo. Che situazione difensiva hai trovato e cosa vi chiede il mister? I numeri in questo momento sono preoccupanti, visto che siete la peggior difesa del campionato.

"Ovviamente questo è un momento difficile per noi, perché secondo me abbiamo una buona squadra. Se guardi tutte le partite facciamo quasi sempre gol, però dobbiamo capire i momenti della gara e quando è fondamentale non prendere rete. Per esempio, nell'azione del primo gol subito oggi, dovevamo capire che a fine primo tempo l'obiettivo era portare l'1-0 negli spogliatoi. Questo secondo me ci manca un po': è un periodo in cui nelle ultime partite abbiamo incassato troppi gol. Se continuiamo così sarà un problema, ma abbiamo una grande squadra e dobbiamo dimostrarlo con la mentalità: dobbiamo mettere cattiveria e rimanere uniti fino alla fine".

A livello difensivo pensi che la squadra debba stare più bassa ed essere un blocco unico, oppure deve continuare ad alzarsi anche a costo di rischiare qualcosa nello spazio alle spalle?

"Secondo me possiamo fare entrambe le cose. Nel primo tempo di oggi abbiamo giocato molto bene, alternando momenti di pressing alto a fasi con il baricentro più basso, tanto che la Fiorentina non ha fatto quasi niente fino a fine frazione. Possiamo interpretare entrambi i modi di stare in campo, ma l'importante è capire le fasi della partita. Dobbiamo imparare, per usare un modo di dire inglese, a mettere la testa sulla linea per non far passare il pallone. Questo secondo me è ciò che dobbiamo dimostrare di più: la qualità c'è, ed è difficile dire esattamente cosa manchi adesso, ma dobbiamo sicuramente crescere su questi aspett".