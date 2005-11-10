Serie A Femminile, Sassuolo e Parma non si fanno male: finisce 0-0
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Alessandra Stefanelli
Alessandra Stefanelli
Oggi alle 19:11Calcio femminile
autore Alessandra Stefanelli
31.10.2026 19:11Calcio femminile
Solo un pareggio a reti inviolate tra le due formazioni emiliane, invischiate nella lotta per non retrocedere
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© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Poche emozioni tra Sassuolo e Parma nella quinta giornata di Serie A Femminile. Il match finisce 0-0 con le due squadre che restano nelle zone pericolose della classifica. Di seguito il riepilogo della giornata fin qui:
SERIE A WOMEN - 5ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Ternana Women-Como 1907 1-1
Marcatrici: 25' Bonfantini (C), 76' Strode (T).
Sassuolo-Parma 0-0
Domenica 1 novembre
Ore 12.30 - Inter-Lazio
Ore 15.00 - Roma-Napoli Women
Ore 18.00 - Como Women-Milan
Lunedì 2 novembre
Ore 12.30 - Fiorentina-Juventus
La classifica
Di seguito, quella che è la graduatoria maturata dopo le prime gare della quinta giornata:
Roma 12, Como 1907 11, Inter 10, Fiorentina 7, Ternana Women 7, Milan 6, Como Women 5, Napoli Women 4, Juventus 3, Lazio 2, Parma 2, Sassuolo 2.
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