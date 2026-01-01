Sassuolo, Grosso: "Berardi? Mi ha chiesto il cambio, spero che non sia niente di che"

Nel post partita del successo sul Milan, ottenuto con la guida del solito Domenico Berardi, il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha spiegato il cambio a gara in corso dell’attaccante neroverdi: “Domenico mi ha chiesto il cambio, mi auguro non sia niente di grave, e mi auguro sia un affaticamento e niente di più".

Grosso si è poi soffermato su Nzola: “Pecca ancora in continuità, queste piccole mancanze che con queste qualità non gli hanno permesso di fare una carriera che rispecchiano le sue potenzialità perché è un giocatore forte. Ha fatto due belle partite con Como e Milan ma sono contentissimo di tutti i ragazzi perché per fare quello che stiamo facendo noi andare a trovare dei nomi diventa riduttivo".