Sassuolo, Grosso: "La squadra sta dando valore a un campionato straordinario"

Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, dopo la vittoria contro il Milan per 2-0 ha parlato così ai microfoni di Dazn: "L'approccio alle partite a volte non è stato dei migliori e abbiamo lavorato tanto. Oggi, invece, è stata una partenza importante e stiamo dando valore a un campionato molto molto bello. Stiamo trovando la forza di fare grandi partite, c'è stato un livello super. Servivano coraggio e personalità, i ragazzi meritano complimenti".

Qual è l'obiettivo personale? Si sente pronto per compiere uno step in più che sta meritando?

"Io sono tranquillo, mi diverto a fare ciò che faccio da sempre. Mi sono divertito in tanti momenti, anche difficili perché poi sono stati utili. Non ho ansia, sono dentro questo club, c'è una società solida e una squadra che mi piace. Tutti siamo ambiziosi, ma non ho fretta di realizzare questa ambizione. Se le cose arrivano e fanno felici tutti, allora ok. Sono focalizzato su quello che stiamo facendo, da neopromossa abbiamo fatto un grande campionato e stiamo proseguendo con l'acceleratore premuto. Vedremo, non sarebbe rispettoso ora spostare l'attenzione su altri discorsi. Io ho fatto tante partite, ho superato le 400 senza rendermene conto ma ho grande passione ed entusiasmo, sono sereno".

Magari riportare in futuro il Sassuolo in Europa...

"È un club che ha sempre dimostrato di avere visione e idee chiare. Siamo tornati quest'anno in A, abbiamo affrontato squadre forti, superando step di crescita. Il percorso è stato positivo, i grandi hanno dato l'esempio ai più giovani. Quando le cose vanno bene tutto è bello, ma per farlo diventare bello serve il lavoro. E noi siamo stati bravissimi".