Sassuolo, Grosso: "Berardi non grave. Forse meritavamo di più"

Nonostante un match giocato ad alta intensità, il Sassuolo di Fabio Grosso si arrende alla nuova capolista della Serie A, la Roma. Ecco le sue parole ai microfoni fi DAZN: "Berardi è in ospedale per accertamenti, le notizie sembrano positive. La squadra ha fatto una buona partita, siamo stati dentro. Loro sono stati bravi ad approfittare di una nostra ingenuità, abbiamo creato i presupposti per fare bene. Se non lo fai, diventa molto complicato. Peccato per il risultato, avremmo voluto e meritato qualcosa di diverso".

Cosa può dare Matic alla squadra?

"Lui si responsabilizza da solo, è un giocatore di grandissimo livello. Abbiamo colto questa opportunità: ha valore sia sul terreno di gioco, sia fuori, ha carisma ed è importante per noi".

Si è fermato anche Romagna.

"Lui si è fatto male e avrà bisogno di tempo per recuperare. Si va incontro a degli inconvenienti, si è fatto male da solo. Cercheremo di lavorare al meglio".