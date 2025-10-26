TMW
I tifosi della Lazio contestano Lotito citando Trilussa. Lo striscione prima della Juventus
Prosegue la contestazione dei tifosi della Lazio nei confronti del loro proprietario Claudio Lotito, una protesta andata avanti anche prima della partita contro la Juventus con una citazione al poeta romano Trilussa.
Si è infatti letto su uno striscione esposto dalla Curva Nord all’Olimpico: “Me spiego: da li conti che se fanno secondo le statistiche d’adesso, risurta che te tocca un pollo all’anno: e, se nun entra nelle spese tue, t’entra ne la statistica lo stesso, perché c’è un artro che se ne magna due”.
Sopra i quattro stendardi che componevano la coreografia, una serie di cartelli con su scritto “Lotito vattene” e “libera la Lazio”.
