Bologna, Niccolini: "C'è rammarico perché per 70 minuti avevamo dominato la Fiorentina"

Si strozza in gola l'urlo di gioia del Bologna, che dopo essere passato in vantaggio per 2-0 con Castro e Cambiaghi si vede recuperare sul finale da due rigori della Fiorentina. Daniel Niccolini - vice di Vincenzo Italiano - in conferenza stampa analizza la partita. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.

C'è rammarico per i due punti persi?

"Stasera è stata una gara dai due volti: 70 minuti di un gran calcio con il gol annullato a Dallinga che ha cambiato la partita. Alla fine ci sono state tante occasioni e ci è andata bene. È un peccato tornare da Firenze senza 3 punti dopo essere andarti in vantaggio per due gol".

Qual è il rammarico più grande?

"I ragazzi hanno fatto una grande gara, anche in dieci hanno cercato di difendersi con le unghie e con i denti. La Fiorentina si è gettata in avanti con tre attaccanti ed è stato difficile reggere l'urto. Il rammarico c'è perché fino al 70esimo avevamo dominato. Gli episodi? Il secondo giallo di Holm non so se c'era ma è brutto appellarsi agli arbitri".

Che effetto le ha fatto tornare a Firenze?

"Un'onore perché sono nato qua e ho allenato la Fiorentina insieme a Italiano. Questi giorni sono stati motlo emozionanti, poi quando è iniziata la partita mi sono concentrato su quella. Italiano? Ancora non l'ho sentito, meglio sentirlo con più calma...(ride, ndr). Cercherò di farlo un po' sbollire. Nei prossimi giorni dovrebbe uscire dall'ospedale".

Da dove ripartirete?

"Da quei 70 minuti in cui siamo stati undici contro undici, dove abbiamo avuto sempre la gara in gestione"

