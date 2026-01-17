Live TMW Sassuolo, Grosso: "Girone d'andata strepitoso, bello volersela sempre giocare"

Al termine della sfida contro il Napoli, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

20.42 - Inizia la conferenza stampa.

Sulla partita.

"Ci sono tanti spunti positivi che dobbiamo conservare per provare a riproporli. Fa parte del nostro percorso cercare di migliorarci. Ai ragazzi c'è da rimproverare poco. Abbiamo creato tanto, c'è amarezza per il risultato. C'è da guardare avanti con fiducia, con l'umiltà di tornare a lavorare. Peccato non essere riusciti a riaprirla".

Segnali di una squadra che vuole giocarla sempre.

"È un segnale bello, che ti fa drizzare le antenne. Non esistono partite difficili o facili, esistono partite contro squadre forti che per assurdo possono concederti qualcosa di più come successo oggi. Nel girone d'andata abbiamo fatto qualcosa di strepitoso e vogliamo confermarci nel girone di ritorno. Vogliamo fare i punti che ci servono".

Lei chi mette in lotta Scudetto?

"Sono focalizzato su altri aspetti del campionato, che ci rivede protagonisti dopo la retrocessione. Ci mette avanti tantissime difficoltà, sono focalizzato su quelle. È un campionato molto equilibrato sia sopra che sotto, andrà avanti fino in fondo con grandissimo equilibrio in tutte le situazioni: sia nella lotta Scudetto, sia nella lotta per l'Europa sia per rimanere nella categoria".

Sulla fase difensiva del Napoli a destra.

"Sono cambiate le caratteristiche, il Napoli ha messo dentro giocatori di alto livello però la modalità era sempre la stessa. Abbiamo provato ad essere coraggiosi e aggressivi. Ovviamente ti metti a rischio delle volte cercando di pressarli nella loro area, con il loro portiere che ti può mettere in difficoltà con il lancio lunghissimo. Ce la teniamo strettissima questa prestazione, peccato per il risultato. C'è bisogno sempre di riprepararsi al meglio per trovare i punti che ci servono".

20.50 - Termina la conferenza stampa.