Allegri? Col Milan non ha ancora battuto il Sassuolo. Un memorabile 7-0

Fabio Grosso non è mai stato allenato in carriera da Massimiliano Allegri ma i due si sono invece incrociati nello staff tecnico della Juventus, quando il tecnico toscano guidava la prima squadra e l’ex terzino sinistro era l’allenatore della Primavera bianconera. Quello di oggi è il loro secondo confronto in panchina. Il primo? Milan-Sassuolo, gara di andata di questo campionato. Pari e patta in quella gara, un 2-2 dove Koné portò in vantaggio i neroverdi, risultato poi ribaltato da Bartesaghi (doppietta) e pareggio finale siglato da Laurienté.

La partita che abbiamo descritto ha rappresentato anche l’unico precedente che Grosso ha contro il Milan.

Allegri ha vinto spesso contro il Sassuolo (11 successi a fronte di 5 sconfitte) ma ha anche pareggiato poco anzi quasi mai contro i neroverdi (solo due pari). Alla guida del Milan non è riuscito ancora a vincere contro gli emiliani: due partite giocate, un pari e una sconfitta per lui. Memorabile per le proporzioni invece il 7-0 inflitto dalla sua Juventus al Sassuolo il 4 febbraio 2018, in quella partita a segno Higuain (tripletta), Khedira (doppietta), poi Pjanic e Alex Sandro.

TUTTI I PRECEDENTI GROSSO VS ALLEGRI

0 vittorie Grosso

1 pareggio

0 vittorie Allegri

2 gol fatti squadre Grosso

2 gol fatti squadre Allegri

TUTTI I PRECEDENTI GROSSO VS MILAN

0 vittorie Grosso

1 pareggio

0 vittorie Milan

2 gol fatti squadre Grosso

2 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI ALLEGRI VS SASSUOLO

11 vittorie Allegri

2 pareggi

5 vittorie Sassuolo

39 gol fatti squadre Allegri

19 gol fatti Sassuolo