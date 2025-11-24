Sassuolo, Grosso: "Merito ai ragazzi per averci creduto. Obiettivo? Ce l'ho in mente"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare la sfida contro il Pisa:

È contento o si aspettava di più?



"Abbiamo ripreso la partita al quarto di recupero. Ho dato ai ragazzi il merito di averci creduto. Siamo partiti con l'handicap, poi abbiamo avuto degli alti e bassi. Siamo una squadra nuova che deve provare a cercare di crescere"

Matic ha spiegato come l'obiettivo non sia solo la salvezza, che ne pensa?

"Io ce l'ho chiaro e so quanto sarà difficile perseguirlo. Se continuiamo così io sarò il primo ad essere felice, possiamo e vogliamo crescere. Il campionato è difficile, abbiamo affrontato una neopromossa che è in un momento ottimo. Ogni settimana devi preparare una grande partita. Non metto freni, ma sono consapevole della difficoltà del campionato. Se sei bravo ad alzare il livello, puoi portare a casa partite come questa".

Cosa vi siete detti con Gilardino?

"È sempre bello incontrarsi, ci siamo affrontati tante volte, sono contento per lui. Ci siamo fatti i complimenti nel post, entrambe le squadra potevano vincerla".