Live TMW Sassuolo, Grosso: "Prestazione meravigliosa. Classifica? Manteniamo i piedi per terra"

14:27 – Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l’Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso lo stadio di Bergamo.

Giusto dire che è il miglior Sassuolo visto oggi?

"Serviva una prestazione come questa. Delle volte contro queste squadre è difficile alzare il livello, ma oggi siamo stati bravi e anche fortunati in certi episodi. Un risultato importante per la classifica".

Si aspettava questa posizione guardando la classifica (ottavo ndr)?

"Siamo stati bravi a venire su dopo la retrocessione. Il campionato di Serie A è sempre difficile, ma abbiamo raccolto tanti punti: serve mantenere i piedi per terra. Sappiamo che in questo campionato ci sono molte insidie, ma ci stiamo comportando bene".

Cosa è cambiato dalla gara contro il Genoa?

"Sugli interpreti è sempre un caso a parte. Ci siamo riscattati rispetto alla gara contro il Genoa. Siamo stati bravi a tenerli, poi è chiaro che i risultati spostano anche gli umori: la priorità è sempre dare il 100% cercando di raggiungere un livello sempre più alto. Sono contento di quello che ho visto".

Quanto è stato fondamentale reagire dopo la gara contro il Genoa?

"La priorità come ho detto prima è quella di dare il massimo, poi è vero che sia questa che quella contro il Genoa sono due partite diverse. Eravamo molto presenti in quei dettagli che hanno fatto la differenza. Posso solo che congratularmi con i ragazzi".

Giocarsela alla pari contro l'Atalanta quanto è significativo?

"Abbiamo fatto bene in entrambe le fasi: bravi soprattutto nei duelli dove abbiamo anche aiutato i nostri giocatori offensivi a fare goal".

Giusto dire che il Sassuolo è stato meno frettoloso in fase di costruzione?

"Penso anche io questa cosa: è una conseguenza dove siamo stati più bravi a chiudere la partita, dimostrando grande voglia di vincere. Questo Sassuolo ha qualità e siamo riusciti a portare a casa i tre punti".

15:17 - Termina la conferenza stampa di Grosso