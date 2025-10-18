Sassuolo, Grosso: "Ci teniamo il punto. Campo non in buone condizioni"

Ecco le dichiarazioni di Fabio Grosso al termine della sfida tra Lecce e Sassuolo, terminata 0-0: “E’ stata una partita sporca ed equilibrata dove loro hanno fatto qualcosa in più nel primo tempo e noi siamo stai più bravi nel secondo rimanendo sempre in partita. Nell’arco della gara siamo stati poco precisi, il campo non era assolutamente in buone condizioni e questo non ci ha aiutato”.

Soddisfatto del risultato?

"Abbiamo avuto potenziali occasioni da gol sul finale di gara ma non abbiamo concretizzato per delle imprecisioni. Ci portiamo a casa il pareggio, muoviamo la classifica, su un campo difficile contro un avversario a cui faccio i complimenti. Potevamo essere più puliti, sappiamo fare di meglio e su questo lavoreremo nei prossimi giorni. Conosciamo le difficoltà di questo campionato, dobbiamo rimanere sempre in gara e battaglieremo fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo finale”.