Sassuolo, Grosso: "Vincere a Cagliari non era facile, Pinamonti può migliorare ancora"

Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, commenta così ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-1 sul Cagliari: "Ogni vittoria è pesante in questo campionato, fare una prestazione così non era facile: abbiamo pizzicato l'avversario nei momenti giusti. Ci sono stati degli errori ma vincere non era facile e ci siamo riusciti".

Che effetto fa questa classifica?

"La risposta è abbastanza scontata, sappiamo cosa dobbiamo ottenere. Poi non ci mettiamo freni da soli, ma restiamo con i piedi per terra: mettiamo fieno in cascina senza privarci di niente. Ci aspettano partite complicate, dobbiamo racimolare punti che ci servono per quello che vogliamo".

La sconfitta con la Roma è servita?

"La Roma è una squadra forte, siamo rimasti dentro anche lì, concedendo forse un po' troppo nel finale. Siamo una squadra nuova con tanti stranieri, dobbiamo continuare a conoscerci giocando, abbiamo margini per crescere ancora".

Pinamonti attaccante sottovalutato?

"Andrea è un giocatore molto forte, le strade della carriera determinano il livello ma il suo potenziale è altissimo: è un giocatore che sa fare tante cose, se mette la cattiveria che serve per scalare le graduatorie può diventare ancora più forte. Ce lo teniamo stretto, come gli altri giocatori che abbiamo. In questo campionato serve l'energia e la qualità di tutti gli interpreti: giocatori come Candé e Volpato hanno risposto presente aiutati anche dai compagni perché da solo in questo sport non fai niente".