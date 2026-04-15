Sassuolo, il gruppo di tifosi Sic Ex Murice Gemmae annuncia uno sciopero di 15 minuti

Attraverso un comunicato pubblicato sulle proprie pagine ufficiali, il gruppo di tifosi del Sassuolo Sic Ex Murice Gemmae ha annunciato un scioperò del tifo per i primi 15' della prossima sfida interna contro il Como: "Il gruppo Sic Ex Murice Gemmae comunica che, in occasione di Sassuolo-Como di Venerdì 17/04 ore 18.30, farà il suo ingresso sugli spalti al minuto 15’ in segno di protesta per l’orario in un giorno lavorativo. Questa decisione è frutto di una linea che ormai perseguiamo da anni per la quale abbiamo sempre disertato partite, anche importanti, per prezzi folli e protestato per orari scellerati in giornate lavorative.

Inoltre avvalora ancora di più la scelta di aderire alla petizione “PER UN CALCIO GIUSTO E POPOLARE” nella speranza che l’ennesima contestazione possa servire a far cambiare qualcosa! Vi aspettiamo al banchetto del merchandising in Tribuna Sud per sottoscrivere anche voi le firme alla petizione!

Dal 15’ faremo il nostro ingresso sugli spalti e sosterremo la squadra come sempre fatto! Chiediamo a tutta la tifoseria di rispettare la nostra posizione e unirsi a noi nella protesta, lasciando i gradoni vuoti".