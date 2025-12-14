Sassuolo, Koné: "Devo continuare a segnare, gli inserimenti fanno parte del mio gioco"
TUTTO mercato WEB
Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo, è stato intervistato da DAZN al termine della gara pareggiata 2-2 col Milan sbloccata da un suo gol nel primo tempo: "Sono felice di aver fatto parte della storia con questa rete. Potevamo anche vincere, ma giocavamo contro una squadra molto forte. Gli inserimenti fanno parte del mio gioco, devo continuare a farlo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
2 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"