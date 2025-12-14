Sassuolo, Koné: "Devo continuare a segnare, gli inserimenti fanno parte del mio gioco"

Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo, è stato intervistato da DAZN al termine della gara pareggiata 2-2 col Milan sbloccata da un suo gol nel primo tempo: "Sono felice di aver fatto parte della storia con questa rete. Potevamo anche vincere, ma giocavamo contro una squadra molto forte. Gli inserimenti fanno parte del mio gioco, devo continuare a farlo".