Sassuolo, Konè: "Stiamo giocando da grande squadra, complimenti a tutti"

Ismael Kone, centrocampista del Sassuolo, ha dichiarato quanto segue dopo la partita vinta contro la Fiorentina anche grazie a un suo gol: ""Devo fare i complimenti a tutti i miei compagni di squadra, non era una partita semplice ma ci siamo fatti trovare pronti. Settimana dopo settimana stiamo migliorando l'intesa tra vecchi e nuovi calciatori, sappiamo essere compatti in blocco basso ma anche belli da vedere quando c e da costruire e fare gioco. Ci siamo calati nella mentalità del campionato e giochiamo davvero da grande squadra. Sono felice per il mio gol, ma soprattutto per il risultato".