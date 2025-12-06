Il Sassuolo cala il tris con Koné. Difesa della Fiorentina impalpabile: 3-1 al Mapei
Il Sassuolo cala il tris con Ismael Koné bravo a inserirsi nelle maglie di una difesa apertissima, a ricevere da Volpato e a calciare con precisione chirurgica per battere De Gea con l'aiuto del palo interno. Secondo gol in Serie A per il centrocampista Canadese. E' notte fonda per i viola.
