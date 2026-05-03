Sassuolo, Laurienté: "Contento per la vittoria e felice della mia prestazione"

Dopo la sfida tra Sassuolo e Milan, ai microfoni di Dazn ha parlato Armand Laurienté: ”Abbiamo fatto bene, sono contento per la vittoria. Mi piace il dribbling, ma serve quando serve, lo faccio quando non c'è altra possibilità. Sono felice della mia prestazione, in questi ultimi anni sono cresciuto tanto anche grazie a Berardi”