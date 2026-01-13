Hellas Verona, per la difesa piace Pedro Felipe della Juventus
L’Hellas Verona guarda in casa Juventus per la difesa. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, gli scaligeri stanno infatti pensando a Pedro Felipe, centrale classe 2004 del club bianconero.
Arrivato in Italia a febbraio 2025 dal Palmeiras per circa 700 mila euro, Pedro Felipe ha giocato soprattutto nella Juventus Next Gen in Serie C.
In questa stagione il brasiliano ha rimediato 13 presenze - per un totale di 1.116 minuti - nel campionato di C, segnando due gol. Una presenza, da 90’, nella Coppa Italia di categoria.
