All-in da concludere su Izzo. Ma l'Avellino ha il 'piano B': Pedro Felipe della Juventus Next Gen
Come è già emerso, c'è molto ottimismo per quel che riguarda la trattativa che porterà Armando Izzo all'Avellino, con il classe 1992 da tempo pronto a lasciare il Monza, ma qualora le cose andassero storte - come anticipato, anche lo Spezia ha puntato il giocatore - ecco che gli irpini sono pronti al 'piano B'. Stando infatti a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, nel mirino dei campani c'è anche Pedro Felipe della Juventus Next Gen, che potrebbe essere il jolly da giocarsi più avanti.
Certo, l'arrivo di Izzo chiuderebbe abbastanza le porte, ma non è da escludere che ci sia un doppio innesto da apporre alla retroguardia della compagine guidata da mister Raffaele Biancolino.
Appare invece definitivamente tramontata, sempre stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la pista che porta in casa Sampdoria: Alessandro Pio Riccio, infatti, non sembra più rientrare nella margherita dei difensori cui fa riferimento l'Avellino, anche se le parti sembravano vicinissime. L'avvento di Izzo, però, ha stravolto tutti i piani.
