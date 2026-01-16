Juventus, non solo l'Hellas Verona su Pedro Felipe: su di lui anche il Sassuolo
TUTTO mercato WEB
Non c'è solo l'Hellas Verona su Pedro Felipe. Il difensore centrale della Juventus è finito nel mirino del club veneto, ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, anche del Sassuolo, che sta provando a soffiarlo alla concorrenza. Ci saranno degli sviluppi nelle prossime settimane, con il brasiliano che può lasciare Torino.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
1 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile