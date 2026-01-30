Sassuolo, Grosso su Nzola: "Non l'ho ancora visto, non credo ci sarà domani contro il Pisa"

M'Bala Nzola ripartirà dal Sassuolo. Dopo aver rotto con il Pisa, l'attaccante angolano - come anticipato da TMW - lascia il club toscano ma viene girato nuovamente in prestito dalla Fiorentina, esattamente al club neroverde con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro.

"Io ancora non l'ho visto, non penso che sia ufficiale", ha commentato pochi istanti fa in conferenza stampa Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, in conferenza stampa alla vigilia del match proprio contro il Pisa e valida la 23ma giornata di Serie A. "Per ora non l'ho visto, non credo che sarà a disposizione per la partita di domani, poi capiremo chi saranno i ragazzi che ci raggiungeranno e mi auguro possano alzare il livello perché anche le altre stanno provando ad alzare il livello e la mia società saprà cosa fare nella maniera migliore".

Se invece Domenico Berardi sia pronto per partire dall'inizio: "Abbiamo ancora un allenamento a disposizione però Domenico stava bene qualche giorno prima rispetto a quando lo abbiamo utilizzato e abbiamo voluto prenderci qualche giorno in più per averlo appieno. Non so se giocherà dall'inizio, voglio parlare con lui per capire le sue sensazioni ma siamo contenti di averlo ritrovato", la spiegazione fornita dal tecnico neroverde.