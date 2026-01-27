Sassuolo, obiettivo terzino sinistro: contatti con l'OM per l'esperto Ulisses Garcia

Il Sassuolo ha messo nel mirino Ulisses Garcia, difensore dell’Olympique Marsiglia, già cercato dall'Hellas Verona nelle scorse settimane: il profilo del laterale svizzero è seguito con attenzione per l'esigenza di un rinforzo in grado di garantire esperienza e affidabilità sul lato sinistro della difesa, fa sapere Sky Sport.

I contatti esplorativi sono avviati e serviranno a capire margini e fattibilità dell’operazione con il Marsiglia, considerando che De Zerbi lo ha utilizzato col contagocce in questa prima parte di stagione: solo 4 presenze e 212 minuti in campo in Ligue 1 e due in Champions League. Nella sua carriera ha vestito la maglia dello Young Boys, del Werder Crema, del Norimberga e del Grassophers.