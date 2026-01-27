Sassuolo, obiettivo terzino sinistro: contatti con l'OM per l'esperto Ulisses Garcia
Il Sassuolo ha messo nel mirino Ulisses Garcia, difensore dell’Olympique Marsiglia, già cercato dall'Hellas Verona nelle scorse settimane: il profilo del laterale svizzero è seguito con attenzione per l'esigenza di un rinforzo in grado di garantire esperienza e affidabilità sul lato sinistro della difesa, fa sapere Sky Sport.
I contatti esplorativi sono avviati e serviranno a capire margini e fattibilità dell’operazione con il Marsiglia, considerando che De Zerbi lo ha utilizzato col contagocce in questa prima parte di stagione: solo 4 presenze e 212 minuti in campo in Ligue 1 e due in Champions League. Nella sua carriera ha vestito la maglia dello Young Boys, del Werder Crema, del Norimberga e del Grassophers.
Editoriale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
