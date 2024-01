Ufficiale Ecco il nuovo terzino sinistro per Gattuso: il Marsiglia ha ingaggiato Ulisses Garcia

Un nuovo rinforzo per Rino Gattuso. Il Marsiglia ha annunciato l'ingaggio di Ulisses Alexandre Garcia Lopes, nazionale svizzero che ha superato in giornata le visite mediche. Il terzino sinistro lascia così lo Young Boys, firmando un contratto di quattro anni; al club elvetico andranno tre milioni per il cartellino.

Ulisses Garcia prenderà il posto di Renan Lodi, destinato al trasferimento in Arabia Saudita. Il suo arrivo esclude quello di Josh Doig, giocatore dell'Hellas Verona trattato dai francesi in queste settimane.