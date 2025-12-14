Sassuolo, Pinamonti: "Nazionale? Non so cosa succederà, adesso mi godo il momento"

Andrea Pinamonti, centravanti del Sassuolo, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida pareggiata 2-2 col Milan: "Le parole del mister mi stimolano a fare ancora di più, ci portiamo a casa un punto importante. Il gol più bello è stato il secondo".

La Nazionale è un obiettivo?

"Non saprei cosa dire, mi è stata fatta più volte questa domanda e la mia risposta è sempre la stessa. Io mi alleno al massimo, sento che sto migliorando e questa fiducia in campo è la cosa più importante per un giocatore. Non so cosa accadrà in futuro e per ora sono contento di questo momento, me lo sto godendo".

Oggi due assist molto belli...

"Entrambi i gol sono simili, proviamo tanto questi inserimenti in settimana: è un lavoro che mi chiede tanto il mister, per un attaccante non è semplice perché sei spesso spalle alla porta con difensori molto fisici. Ci ha chiesto di restare compatti, perché così toglievamo spazio a loro senza lasciargli semplicità nel gioco".