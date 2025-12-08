TMW Infortunio Pinamonti, sospiro di sollievo per il Sassuolo: può esserci già col Milan

Andrea Pinamonti ha lasciato il campo anzitempo nella vittoria per 3-1 di sabato scorso del suo Sassuolo contro la Fiorentina, per via di un colpo ricevuto alla caviglia a inizio secondo tempo. Secondo quanto appreso da TMW, però, i tifosi neroverdi possono stare tranquilli perché le condizioni del centravanti trentino non appaiono così gravi. Da quanto emerge, dovrebbe trattarsi di un trauma contusivo, già migliorato però nel corso degli ultimi giorni. Tanto che persiste una certa fiducia per vederlo in azione già domenica prossima per il lunch match sul campo del Milan.

Per Pinamonti, autore di un ottimo avvio di stagione con i neroverdi, la partita contro la Fiorentina è stata un po' in chiaroscuro, al di là dell'infortunio. Voto 5,5 nelle pagelle di TuttoMercatoWeb della vittoria per 3-1 sulla Fiorentina, con la motivazione qui di seguito: "Non gioca una gran gara, va detto che non gli arrivano tanti palloni in area di rigore. Sgomita con i centrali avversari, ma non brilla. Esce per infortunio, si spera nulla di grave". Non dovrebbe trattarsi di un problema, appunto.

Sulle condizioni di Pinamonti si era espresso subito dopo la partita anche l'allenatore Fabio Grosso. Aveva detto a tal proposito il tecnico del Sassuolo: "Andrea l'ho visto a fine partita e forse sembrava meno grave rispetto a quanto percepito dal campo, speriamo di poterlo recuperare perché oggi ha fatto una partita di sacrificio".