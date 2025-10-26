La fase migliore della Roma è davvero sorprendente. Le 3 volte in cui il Sassuolo...

Con i sette punti raccolti nelle ultime tre gare, il Sassuolo ha cambiato radicalmente la propria classifica in questa Serie A e si trova ora a ridosso della zona che conta. Laddove c’è e pienamente anche, la Roma, che in trasferta è stata fin qui perfetta: tre partite, tre vittorie, con un solo gol subito.

E in Sassuolo-Roma il fattore campo è andato spesso a farsi benedire. A ben vedere i padroni di casa si sono imposti una sola volta contro i giallorossi. E’ accaduto in Sassuolo-Roma 4-2 del 1 febbraio 2020, che tra l’altro è anche la partita al Mapei Stadium dove si è segnato di più. I capitolini ora viaggiano con una serie di quattro risultati utili consecutivi ottenuti in Emilia (una vittoria e tre pareggi).

Quattro volte senza subire reti: la Roma svetta assieme al Milan nella classifica dei clean sheet ed ha anche la miglior difesa del torneo con solamente tre gol al passivo. Sono dati sorprendenti se si considera che in panchina c’è un certo Gasperini che si è sempre messo in mostra per la fase offensiva delle proprie squadre e non per il contrario.

Il Sassuolo invece deve molte delle sue fortune alla propria panchina. Nel senso che è riuscito a trovare tre gol siglati da giocatori partiti dalla panchina. Prima dello svolgimento di questa giornata, meglio era riuscito a fare solo la Juventus con 4.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA

11 incontri disputati

1 vittoria Sassuolo

4 pareggi

6 vittorie Roma

11 gol fatti Sassuolo

20 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2013/2014 Serie A Sassuolo vs Roma 0-2, 31° giornata

L’ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2023/2024 Serie A Sassuolo vs Roma 1-2, 14° giornata