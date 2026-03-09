Sassuolo, Ulisses Garcia tifa Italia: "Seguirò gli azzurri, spero nella qualificazione"
Ulisses Garcia, difensore del Sassuolo, ha dichiarato quanto segue a DAZN: “Posso dire che seguirò l’Italia nelle partite di qualificazione al mondiale. Qui all’Olimpico ho giocato nel match contro la Svizzera negli Europei del 2021. Sarò assolutamente un tifoso azzurro”. Di seguito le formazioni ufficiali:
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarr. A disposizione: Furlanetto, Giacomo, Pellegrini, Patric, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Provstgaard, Przyborek, Lazzari.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Walukiewicz, Volpato, MAtic, Romagna, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe