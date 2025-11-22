Sassuolo, un altro giocatore entra in infermeria: trauma al braccio sinistro per Turati
Aumenta la lista di giocatori indisponibili di casa Sassuolo, perché ai tanti calciatori dei quali deve già fare a meno mister Fabio Grosso, si aggiunge anche il portiere Stefano Turati, nelle ultime settimane scalzato dal ruolo di titolare dall'emergere del kosovaro Muric.
Fa sapere il Sassuolo mediante una nota medica ufficiale: "Il calciatore Stefano Turati si è sottoposto a esami strumentali, in seguito a un infortunio rimediato nei giorni scorsi in allenamento, che hanno evidenziato un trauma contusivo distorsivo del braccio sinistro. Il calciatore nei prossimi giorni si sottoporrà a ulteriori accertamenti specialistici".
Il punto sugli infortunati del Sassuolo. Indisponibili Cristian Volpato, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Giacomo Satalino, Filippo Romagna e Laurs Skjellerup. L'unico che sembra avere speranze di rientro è il centrocampista. Difficile, ma non impossibile, rivedere Volpato. Il fantasista ex Roma dovrebbe rientrare con il Como ma non è escluso che riesca ad accelerare i tempi. Nel momento in cui sarà pubblicata lista dei convocati per la prossima partita, lunedì contro il Pisa, sapremo meglio tutto.