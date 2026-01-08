Non solo il Galatasaray, su Frattesi c'è anche il Nottingham Forest: l'Inter chiede 35 milioni

Un affaticamento all'adduttore ha tenuto ai box Davide Frattesi, che ha dovuto saltare la sfida di Parma che l'Inter ha vinto 2-0. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il classe '99 però continua a essere un uomo mercato e i nerazzurri chiedono 35 milioni di euro per liberarlo nella sessione invernale di trasferimenti. Oltre all'interesse da parte del Galatasaray, c'è un ritorno di fiamma.

Il Nottingham Forest infatti nelle ultime ore ha riallacciato i contatti con la società di Viale della Liberazione e vuole portare l'ex Sassuolo in Premier League. Un'impresa assolutamente non impossibile, soprattutto perché il diretto interessato ha bisogno di giocare in vista dei playoff di marzo con l'Italia e soprattutto del Mondiale che si disputerà in estate fra Stati Uniti, Messico e Canada. La speranza è che gli Azzurri riescano a qualificarsi.

Frattesi in carriera ha vestito le maglie di Inter, Sassuolo, Empoli, Monza e Ascoli, oltre a quella della Nazionale. Nel suo palmares, al di là di una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia conquistate con la Primavera della Roma, si è tolto la soddisfazione di vincere uno Scudetto e una Supercoppa Italiana con l'Inter di Simone Inzaghi. Il suo contratto con i nerazzurri scadrà il 30 giugno 2028.