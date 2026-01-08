Ufficiale
Fiorentina, Krastev saluta definitivamente e torna in patria
TUTTO mercato WEB
Appena rientrato dall'infruttuoso prestito al Siracusa, Dimo Krastev (22) mette fine alla sua esperienza con la Fiorentina durata sei anni.
Il centrale difensivo, arrivato in viola dalla Neftochimic Burgas nella Primavera del 2019, rientra a casa: ha siglato un contratto sino a tutto il 2028 con lo Spartak Varna, squadra della massima divisione bulgara.
Nessuna presenza in viola, ma qualche gettone rimediato nei vari prestiti fra Ternana, Feralpisalo' e Catanzaro. Tre apparizioni con la nazionale maggiore.
Altre notizie Serie A
Cagliari, Mazzitelli: "Più gioco, più sto bene. Contento per Trepy, i giovani hanno la testa giusta"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Cagliari, Mazzitelli: "Più gioco, più sto bene. Contento per Trepy, i giovani hanno la testa giusta"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile