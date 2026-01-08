La Roma spera di avere Raspadori sabato: ipotesi al momento complicata
Arrivano nuovi aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare Giacomo Raspadori alla Roma. Come già emerso nelle scorse ore, l’attaccante ha dato una prima apertura all’offerta giallorossa, con l’incontro tra il direttore sportivo Frederic Massara e gli agenti del calciatore che ha rappresentato un passaggio decisivo per avvicinare le parti.
L’eliminazione dell’Atletico Madrid dalla Supercoppa di Spagna può ora incidere soprattutto sulle tempistiche dell’operazione. Raspadori rientrerà infatti a Madrid e, da lì, potrà valutare con maggiore tranquillità la proposta della Roma e definire la sua scelta sul futuro.
La Roma resta in attesa, con la speranza di poter accogliere il giocatore in città già per sabato, quando i giallorossi saranno impegnati con il Sassuolo. Un’ipotesi che al momento appare complicata, ma che resta sullo sfondo mentre i contatti proseguono.