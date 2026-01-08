Il paradosso del Milan: top negli scontri diretti, 11 punti persi contro le piccole

Il Milan allunga la striscia positiva a 17 partite. L'unico ko subito dai rossoneri in questa stagione è datato 23 agosto, prima giornata di campionato contro la Cremonese a San Siro. Da allora 39 punti conquistati che valgono il secondo posto in classifica a tre lunghezze dall'Inter. E alla fine del girone d'andata (resta da recuperare la partita col Como) si possono tirare le prime somme. E ciò che emerge una volta di più è come questo Milan abbia difficoltà contro le piccole. Nel dettaglio:

1ª giornata, Milan - Cremonese 1-2

8ª giornata, Milan - Pisa 2-2

11ª giornata, Parma - Milan 2-2

15ª giornata, Milan - Sassuolo 2-2

19ª giornata, Milan - Genoa 1-1

Si contano di fatto 11 punti persi ed è curioso notare come quasi tutti siano stati buttati via in casa. L'unica trasferta, a Parma, aveva visto i rossoneri sprecare un vantaggio di due reti. Ed è un vero peccato per una squadra che invece negli scontri diretti è di gran lunga la migliore di Serie A, come possiamo vedere:

3ª giornata, Milan - Bologna 1-0

5ª giornata, Milan - Napoli 2-1

6ª giornata, Juventus - Milan 0-0

9ª giornata, Atalanta - Milan 1-1

10ª giornata, Milan - Roma 1-0

12ª giornata, Inter - Milan 0-1

13ª giornata, Milan - Lazio 1-0