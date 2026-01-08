Scelta tecnica, infortunio o altro: quanti uomini mercato hanno saltato il 19° turno Serie A

Il mercato incombe e in tante squadre hanno lasciato a riposo i calciatori coinvolti in trattative: alcuni sono infortunati, altri invece hanno assistito alle partite dalla panchina. È il caso di Daniel Maldini, Kristjan Asllani e Nuno Tavares, in uscita rispettivamente da Atalanta, Torino e Lazio, che non sono stati impiegati dai loro allenatori. La stessa sorte è toccata a Stefan De Vrij dell'Inter, mentre è andata leggermente meglio al suo compagno Francesco Acerbi, entrato all'85': entrambi sono nel mirino dell'Al Hilal, ma solo uno eventualmente partirà. Grosso invece ha preferito non rischiare Walid Cheddira, che il Sassuolo sta per cedere al Monza, Maurizio Sarri non ha utilizzato Reda Belahyane, che Petrachi vuole far diventare granata.

Nell'Inter l'uomo mercato per eccellenza è Davide Frattesi, che proprio alla vigilia della sfida contro il Parma si è fermato per un affaticamento all'adduttore: il Galatasaray e il Nottingham Forest nel frattempo spingono. Problema al retto femorale destro per Tommaso Baldanzi, cercato con insistenza dalla Fiorentina: Gasperini non lo ha avuto a disposizione contro il Lecce. Il Milan quest'oggi ha dovuto fare a meno di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, due centravanti alle prese con problemi alle caviglie e che hanno ricevuto diversi apprezzamenti sparsi per l'Europa.

Poi c'è il caso della Fiorentina: Dzeko ha ancora da smaltire trauma contusivo al piede e ha saltato la sfida contro la Lazio, Amir Richardson e Mattia Viti erano out per scelta di Vanoli. È probabile che a febbraio nessuno vesta più la maglia viola. Infine Ivan Ilic, che soffre di lombalgia può lasciare il Torino. Più complicato immaginare un addio di Ademola Lookman, ora in Coppa d'Africa, Federico Gatti, ai box per una lesione del menisco mediale del ginocchio destro, e Kevin De Bruyne, che deve recuperare dalla lesione di alto grado al bicipite femorale destro.