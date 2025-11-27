Savona ha già segnato 2 gol in Premier: "Mi sono ambientato bene. Idoli? Sinner e Dani Alves"

Il difensore del Nottingham Forest, Nicolò Savona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per raccontare il suo ottimo adattamento in Premier League. Già autore di due reti, l'ex Juve ha parlato così: "È difficile trovare le parole, ho vissuto emozioni uniche e indescrivibili in quest'avvio di stagione. Non me lo sarei mai immaginato. Ho segnato due gol, uno più importante dell'altro. Sono contentissimo, sto vivendo emozioni pazzesche".

Sulle differenze tra Premier League e Serie A: "La cosa della Premier che mi ha colpito di più è l'intensità all'interno di una partita, le squadre ti vengono a prendere a viso aperto. Ci sono più spazi e meno tattica rispetto alla Serie A. Mi piace, mi sono trovato subito bene sia con la città sia con la squadra. Direi che mi sono ambientato molto bene".

Sul suo ruolo: "Ho fatto più ruoli, difensore centrale e anche terzino a destra e sinistra. Il mio ruolo naturale, quello che preferisco, è però il terzino destro. Ho sempre fatto quello".

Sui suoi idoli: "Come mentalità oggi dico Sinner, ma in generale quando ero piccolino mi piaceva guardare Dani Alves".