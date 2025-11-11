L'ex Juve Savona: "Per Spalletti parla la sua storia. Douglas Luiz? È sempre stato forte"

Per 13 milioni di euro la Juventus ha venduto il prodotto del vivaio Nicolò Savona al Nottingham Forest, in estate, e adesso il terzino 22enne originario di Aosta vive vizi e virtù della Premier League. Anche se i legami costruiti in bianconero, specialmente nella stagione 2024-25, non li dimentica. Così come chi lo ha fatto esordire in prima squadra: "Ho legato parecchio con Bremer e Perin, ma in realtà mi hanno scritto in tanti dopo il gol (il primo contro lo United, ndr). Thiago Motta non l’ho sentito, ma ci saranno altre occasioni".

Al Nottingham Forest però ha ritrovato un ex compagno di squadra dei tempi bianconeri, Douglas Luiz. E ha cercato di spiegare come mai il brasiliano renda più in Premier League che in Serie A, visto il flop della scorsa annata: "Non saprei, parliamo di un centrocampista molto forte: lo era alla Juventus e lo è adesso. E’ bello giocare con Douglas, abbiamo un buon rapporto", racconta nell'intervista alla Gazzetta dello Sport.

In casa Tricky Trees, tuttavia, si sono avvicendati già due allenatori in pochi mesi e ora Sean Dyche vuole evitare che la nave affondi in zona retrocessione: "Il Forest vale più dell’attuale penultimo posto e abbiamo iniziato a dimostrarlo: dopo il pari con il Manchester United, abbiamo vinto contro il Leeds e in mezzo c’è stato lo 0-0 in Europa League in casa dello Sturm Graz. La strada è quella giusta e grazie all’incredibile unione squadra-tifosi continueremo a risalire dopo la sosta".

Una chiosa, infine, sulla scelta della Juventus di affidare il timone a Luciano Spalletti dopo la cacciata di Tudor: "È un allenatore esperto e forte, parla la sua storia. Sono convinto che lo dimostrerà anche a Torino. Da tifoso della Juventus auguro a Spalletti e ai miei ex compagni di riuscire a lottare per le prime posizioni".