Savona l'ammazzagrandi: prima lo United, oggi l'ex Juve ha segnato anche al Liverpool
Un infortunio alla caviglia ne ha rallentato l'inserimento al Nottingham Forest, dopo l'addio dalla Juventus in estate per 13 milioni di euro. Ma col passare delle partite, scollinato il periodo di buio di cambio allenatore Nuno Espirito Santo e il fallimento Postecoglou, Nicolò Savona si sta inserendo a meraviglia nel contesto dei Tricky Trees.
Alla prima stagione assoluta in Premier League, l'ex laterale bianconero ha già trovato due reti pesantissime con la maglia del Forest. Giusto l'1 novembre contro il Manchester United per riaprire i conti e la rimonta completata (2-2), oggi invece per infierire ulteriormente sul crollo rovinoso del Liverpool ad Anfield. Dopo soli 39 secondi dall'inizio del secondo tempo, al rientro dagli spogliatoi.
È bastato un destro di prima intenzione per il secondo sigillo in Premier League. La firma indelebile sulla clamorosa vittoria 3-0 del Nottingham Forest nel tempio dei Reds, peraltro campioni d'Inghilterra in carica. Messo in imbarazzo l'ex compagno di squadra ai tempi della Juventus, Federico Chiesa, entra al minuto 68 ma capace di prendere solamente un'ammonizione.
Nicolò Savona 46'
Premier League | 🏴 Liverpool 0-2 Nottingham
LIVERPOOL ARE LOSING 2-0 TO 19TH PLACED NOTTINGHAM FOREST AT ANFIELD 🤯 pic.twitter.com/qzBOpLRiJb
— YusufFootball Mind (@Olayiwola312) November 22, 2025
IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA
Sabato 22 novembre
Burnley - Chelsea 0-2
Bournemouth - West Ham 2-2
Brighton - Brentford 2-1
Fulham - Sunderland 1-0
Liverpool - Nottingham Forest 0-3
Wolverhampton - Crystal Palace 0-2
Newcastle - Manchester City (18.30)
Domenica 23 novembre
Leeds - Aston Villa (15.00)
Arsenal - Tottenham (17.30)
Lunedì 24 novembre
Manchester United - Everton (21.00)
CLASSIFICA
Arsenal 26
Chelsea 23 *
Manchester City 22
Crystal Palace 20 *
Sunderland 19 *
Bournemouth 19 *
Brighton 19 *
Tottenham 18
Aston Villa 18
Manchester United 18
Liverpool 18 *
Brentford 16 *
Everton 15
Fulham 14 *
Newcastle 12
Nottingham Forest 12 *
Leeds 11
West Ham 11 *
Burnley 10 *
Wolverhampton 2 *
* una partita in più