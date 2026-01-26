Sazonov e l'addio al Torino, è la volta buona? Il padre: "In estate hanno sbagliato la mail..."

Saba Sazonov proverà di nuovo a lasciare il Torino in questo calciomercato di gennaio 2026, dopo aver già tentato un trasferimento in Liga in estate che però è andato a vuoto. La notizia era già nota: il Getafe aveva raggiunto tutti gli accordi del caso per rilevare il difensore centrale dai granata, ma l'inserimento di un indirizzo errato nella casella mail ha portato a un ritardo fatale, che ha condotto infine al definitivo collasso del potenziale affare.

Una nuova conferma di ciò arriva da delle dichiarazioni recenti del padre del difensore del Torino. Intervistato dal portale russo Sport24, infatti, il genitore Andrey Sazonov ha ricordato il mancato trasferimento estivo del figlio Saba al Getafe e si è però anche proiettato al più prossimo futuro: "C'è la possibilità che mio figlio cambi squadra, sì. Già l'estate scorsa il Torino aveva ricevuto un'ottima offerta dal Getafe, ma poi dato che hanno sbagliato indirizzo mail e il trasferimento era stato organizzato all'ultimo minuto, è saltato tutto".

Passando allo scenario dell'attuale mercato, prosegue e conclude il padre di Sazonov: "Potrebbe concretizzarsi l'addio, se il Torino si comporterà in maniera adeguata. La scorsa finestra di mercato c'era un interesse dal campionato russo, ma non prendiamo in considerazione un ritorno nella Russian Premier League".