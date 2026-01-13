Scarpa d'Oro, Kane aggancia Haaland al comando. Serie A fuori dalla Top 20

Harry Kane approfitta dello stop della Premier League nel weekend per agganciare al comando della classifica della Scarpa d'Oro il norvegese Erling Haaland. Serie A fuori dalla Top 20 con Lautaro Martinez, capocanoniere del campionato italiano, che ha segnato solamente 10 reti.

Ricordiamo che il punteggio è dato dal numero di gol segnati moltiplicato per il coefficiente UEFA che varia a seconda del campionato. Nel dettaglio:

valgono 2 punti i gol realizzati nei campionati piazzati dal primo al quinto posto (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia); 1.5 quelli realizzati nei campionati piazzati tra la sesta e la ventiduesima posizione (Olanda, Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca, Turchia, Norvegia, Grecia, Austria, Scozia, Polonia, Danimarca, Svizzera, Israele, Cipro, Svezia, Croazia e Serbia). 1 tutti gli altri.

1. Harry Kane (Bayern Monaco) 40 punti

1. Erling Haaland (Manchester City) 40

3. Kylian Mbappé (Real Madrid) 36

4. Igor Thiago (Brentford) 32

5. Darko Lemajic (RFS) 28

6. Ayase Ueda (Feyenoord) 27

6. August Priske (Djurgardens) 27

6. Daniel Karlsbakk (Sarpsborg) 27

6. Ibrahim Diabate (GAIS) 27

10. Klaemint Olsen (NSI Runavik) 26

11. Vangelis Pavlidis (Benfica) 25.5

11. Kasper Hogh (Bodo/Glimt) 25.5

11. Nahir Besara (Hammarby) 25.5

14. Franculino (Midtjylland) 24

14. Leo Walta (Sirius) 24

16. Aleksandar Katai (Stella Rossa) 22.5

16. Luis Suarez (Sporting CP) 22.5

16. Dan Biton (Hapoel Be'er Sheva) 22.5

16. Stefan Ingi Sigurdarson (Sandefjord) 22.5

20. Mason Greenwood (Marsiglia) 22

20. Vedat Muriqi (Maiorca) 22

20. Ferran Torres (Barcellona) 22